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المملكة السعودية: نصف مليون سجلوا للحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية،  السبت، أن أكثر من نصف مليون شخص من المواطنين والمقيمين تقدموا بطلبات عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات الحج لهذا العام.

 

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، إن "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 500 ألف طلب، خلال المهلة التي قررتها وزارة الحج والعمرة التي بدأت يوم الأحد 3 يونيو (حزيران)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل".

 

وأشار إلى أنه سيتم فتح البوابة لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وأضاف "بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة".

وتابع "مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس ".

ولفت إلى أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت بعض الحالات الفردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات الحج المجاني وإعلانات لإصدار تصاريح الحج بمبلغ رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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