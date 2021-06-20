برهم صالح: واجبنا ضمان نزاهة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح، مساء السبت، إن "واجبنا أن نعمل على ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بصورة نزيهة وبوجود مراقبين دوليين".



وأضاف الرئيس العراقي خلال مشاركته في ملتقى بحر العلوم للحوار بحضور عدد كبير من السياسيين والأكاديميين "ضمان النزاهة في الانتخابات المقبلة هو الوسيلة لتحقيق التغيير وعلينا ضمان انتخابات نزيهة، وهناك حالة من التشكيك بالانتخابات وأمامنا تحد لإقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وحذر صالح من أي انتهاك للسيادة العراقية هو انتهاك لإرادة الناخب العراقي، مطالباً باحترام صوت الناخب العراقي وإرادته لأن السيادة تبدأ من احترام المواطن وصوته وإرادته.

وتابع الرئيس العراقي "الانتخابات المقبلة ستكون أسهل من سابقاتها لأن الوضع الأمني أحسن، وأيضا لها تبعات مهمة للشعب العراقي من أجل الانتقال السلمي وضمان درجة من النزاهة والعدالة للانتخابات".

وقال: "الانتخابات المبكرة تعكس شرعية الدولة وعدم تكرار ماجرى في الانتخابات العراقية السابقة، وعلينا إصلاح العملية السياسية ولانخشى بالإقرار بوجود مكامن خلل في العملية السياسية لأننا نريد دولة خادمة قادرة على فرض القانون وليست دولة قامعة".

وأكد صالح أن العراق بقى متماسكاً رغم كل الظروف التي مر بها، وليس هناك حل للعراق إلا بوجود دولة مقتدرة تخدم شعبها، مشيراً إلى أن إصلاح الوضع السياسي يجب أن يكون في البرلمان العراقي المقبل.

واختتم صالح تصريحاته قائلاً إن "حجم واردات العراق النفطية منذ عام 2003 وحتى الآن يقرب من تريليون دولار".