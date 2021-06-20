كوريا الجنوبية تسجل 429 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفاً و149 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2002

كما تعافي من المرض 514 شخصاً خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفاً و899 حالة.

وتلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير(شباط) الماضي، وهو ما يمثل 2ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.