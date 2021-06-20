"الأرصاد الإماراتية": طقس صحو ومغبر أحياناً اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

