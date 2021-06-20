شكرا لقرائتكم خبر عن 11.11 مليار درهم مبايعات دبي العقارية في مايو.. الأعلى قيمة منذ 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 20,989 مبايعة عقارية منذ مطلع العام بقيمة 47.19 مليار

1.4 % النمو الشهري في قيمة المبايعات العقارية في مايو

77 % حصة مبيعات الشقق من الإجمالي في مايو

62 % حصة السوق الثانوي من إجمالي المبيعات و38 % للمبيعات على الخارطة

دبي: ”الخليج 365”

حقق السوق العقاري في إمارة دبي رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى من حيث قيمة الصفقات العقارية منذ 4 سنوات، مرسّخاً بذلك جاذبية الإمارة ومرونتها في استقطاب الاستثمارات العقارية، ومؤكداً كون دبي إحدى أفضل الوجهات العقارية العالمية وأكثرها قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات العالمية. وتشير بيانات النسخة ال15 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن شهر مايو 2021 نجح في تحقيق أعلى قيمة إجمالية للمبايعات العقارية منذ مارس 2017 بما يتجاوز 11.11 مليار درهم، بنمو 1.4% مقارنة بشهر إبريل الفائت. وقد بلغ عدد الصفقات العقارية في مايو 2021، 4,429 صفقة، ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 20,989 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 47.19 مليار درهم.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في مايو 2021 سجل 1.071 نقطة بسعر 1,007,529 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.085 نقطة بسعر 904،476 درهماً. وسجل المؤشر الشهري للفلل/ التاون هاوس 0.993 نقطة بسعر 1،773،164 درهماً.

نظرة عامة

عند النظر بعمق إلى النتائج المحققة، نجد أن النمو في عدد المبايعات العقارية على أساس سنوي، وتحديداً مقارنة بمايو 2020 وصل إلى 215%، في حين أن النمو في قيمة المبايعات في ذات الفترة بلغ حوالي 357%. وتفصيلاً فقد شهدت المبيعات على الخارطة نمواً بنسبة 74%، في حين أن مبيعات السوق الثانوي/ الوحدات الجاهزة، والتي شهدت طلباً كبيراً، وصل حجم النمو فيها إلى 466% مقارنة بشهر مايو 2020.

استحوذ السوق الثانوي/ الوحدات الجاهزة على 62% من إجمالي المبايعات خلال شهر مايو 2021، في حين شكّلت المبيعات على الخارطة 38%. كما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 77% من الإجمالي، و23% لمبيعات الفلل/ تاون هاوس. وفيما يتعلق بحجم المعاملات فقد تعاملت المبيعات على الخارطة مع 1674 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.58 مليار درهم، في حين تم تداول 2،755 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.53 مليار درهم.

وقد استحوذت مدينة محمد بن راشد على 10.1% من إجمالي مبيعات الفلل / تاون هاوس في مايو 2021، تليها منطقة دبي لاند بنسبة 7.6%، دبي هيلز استيت 7.4%، المرابع العربية 3 بنسبة 6.5%، وتاون سكوير 6.4%. أما فيما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة أبراج بحيرات جميرا على 10.8% من إجمالي المبيعات، تليها مرسى دبي 9.2%، قرية جميرا الدائرية 8.6%، داون تاون دبي 7.4%، والخليج التجاري 5.7%، وذلك وفقاً لبيانات البحث من شركة «بروبرتي فايندر».

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل/ تاون هاوس في مايو 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، وداماك هيلز، ومدينة محمد بن راشد. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة، في مناطق مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.