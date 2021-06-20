شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تجبر راونيتش على الانسحاب من ويمبلدون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون عام 2016: إنه انسحب من بطولة التنس الكبرى التي تقام على ملاعب عشبية هذا الشهر بعد انتكاسة في عملية تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وكان آخر ظهور للمصنف الثالث على العالم سابقاً في بطولة ميامي للأساتذة في مارس/آذار حيث خسر أمام هوبرت هوركاش في دور الستة عشر قبل أن يغيب عن موسم الملاعب الرملية بأكمله بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة.

وقال راونيتش المصنف 18 عالمياً في تدوينة بحسابه على إنستجرام أمس السبت «أردت أن أشارككم أنني حزين للغاية ومتألم لأنني لن أكون مستعداً للمنافسة في ويمبلدون هذا العام».

وأضاف راونيتش أنه كان يستهدف العودة للمنافسات في ويمبلدون لكنه لم يستطع التعافي تماماً في الوقت المناسب.

وتابع اللاعب الكندي «لقد كنت أبذل جهداً كبيراً للتعافي من هذه الإصابة لكني تعرضت لانتكاسة بسيطة، ولذلك لن أكون مستعداً للمشاركة في ويمبلدون، سأجتهد من أجل العودة في أسرع وقت ممكن».

وانسحب أيضاً رفائيل نادال الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والمصنفة الثانية عالمياً نعومي أوساكا من البطولة.

وكانت ويمبلدون البطولة الكبيرة الوحيدة التي ألغيت في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وستعود إلى موعدها الطبيعي هذا العام وتنطلق الأدوار الرئيسية في 28 يونيو/حزيران.