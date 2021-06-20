شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كرومويل يسلّط الضوء على عيادته الجديدة المتخصصة في علاج كوفيد طويل الأمد خلال معرض الصحة العربي هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني فإن واحداً من بين كل 10 أشخاص مصابين بفيروس كوفيد-19 يعانون من أعراض مُطوّلة تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، ما يعني أن العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس يجدون صعوبة بالغة في العودة إلى روتين حياتهم اليومية.

وفي الغالب، تستوجب هذه الأعراض المطولة، المعروفة باسم متلازمة كوفيد طويل الأمد، رعايةً طبية وعلاجاً من المتخصصين في هذا المجال إلى جانب توفير الدعم الصحي الجسدي والنفسي والعاطفي.

ولمساعدة أولئك المرضى على التعامل مع كوفيد طويل الأمد، يسلط مستشفى كرومويل في لندن الضوء على عيادته الجديدة المتخصصة في هذا المجال وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الصحة العربي لهذا العام.



صمّم مستشفى "كرومويل" عيادة "كوفيد طويل الأمد المتخصصة" لعلاج مختلف أعراض هذه المتلازمة وتوفير عناية مخصصة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة لكل مريض. ويقود العيادة المتخصصة الجديدة الواقعة في لندن، المملكة المتحدة فريق من الاستشاريين المتمرسين والمعروفين عالمياً والذين يمتلكون خبرات طبية واسعة. كما تتميز العيادة بنهج متعدد التخصصات من خلال مجموعة متنوعة من الخبراء تضم أطباء القلب وأطباء الأعصاب والمختصين في العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي، بالإضافة إلى خبراء النوم والمعالجين النفسيين لمساعدة المرضى على التعامل مع مختلف أعراض كوفيد طويل الأمد. ما هي الأعراض الشائعة لمتلازمة كوفيد طويل الأمد؟

1- ضيق التنفس أو انقطاع النفس.

2- ألم أو ضيق في الصدر.

3- الشعور بالإعياء.

4- ضباب الدماغ-مشاكل في الذاكرة/ التركيز.

5- آلام المفاصل أو العضلات.

6- الخفقان.

7- القلق والاكتئاب. وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت العلمية والتي شملت 62,354 مريضاً مصاباً بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 20% من المشاركين أصيبوا باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو الأرق أو القلق في غضون ثلاثة أشهر من التشخيص، وبالتالي ستدعم العيادة المرضى للتعامل مع كل ذلك ضمن الخطة العلاجية المصممة لهم.



وقال فيليب لوس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كرومويل : "في عيادتنا المتخصصة، نزوّد المرضى بالدعم والعلاج الذي يحتاجونه بشدة عند التعرض لمتلازمة كوفيد طويل الأمد. ويبلّغ المرضى عن أعراض مختلفة تعيق عودتهم إلى العمل وقدرتهم على الاستمرار في روتينهم اليومي المعتاد قبل إصابتهم بالفيروس.

وخلُصت دراسة بحثية أخرى أجرتها جامعة "كينغز كوليدج لندن" أيضاً إلى وجود بعض العوامل التي ترفع خطر التعرض لمتلازمة "كوفيد طويل الأمد"، بما في ذلك على سبيل المثال كبار السن أو الإناث، أو زيادة الوزن أو الربو، مما يؤكد ما شاهدناه في عيادة كوفيد بمستشفى كرومويل.

وأضاف الدكتور بريان أوكونور، استشاري طب الجهاز التنفسي ورئيس عيادة "كوفيد طويل الأمد المتخصصة": "مع تحليل المزيد من الأبحاث والبيانات حول الجائحة الحالية، نجد أن كوفيد طويل الأمد قد يكون متلازمة معقدة وتتطور مع الوقت لتترك تأثيرات واسعة النطاق. ومن خلال التركيز من قبل المتخصصين على هذه الأعراض، تقدم عيادتنا الرعاية المناسبة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الشخصية المختلفة لكل مريض".



فيما يلي قائمة الخبراء المتمرسين في عيادة كوفيد طويل الأمد المتخصصة في مستشفى كرومويل:

• الدكتور بريان أوكونور، استشاري طب الجهاز التنفسي

• الدكتور بيتر جورج، استشاري طب الجهاز التنفسي

• الدكتور راجيف دهار، استشاري الطب النفسي

• الدكتور سوفير سينغ، استشاري طب الجهاز التنفسي

• الدكتور راكيش شارما، استشاري أمراض القلب

• الدكتور فاسيليوس كورانوس، استشاري طب الجهاز التنفسي

• البروفيسور جاي ليشزينر، استشاري طب الأعصاب والقارئ في طب الأعصاب

تفتح العيادة أبوابها خمسة أيام خلال الأسبوع للاستشارات الافتراضية أو المباشرة، وتشمل خدماتها فحوصات الدم الشاملة وتصوير الصدر بالأشعة السينية واختبارات وظائف الرئة وتخطيط القلب وتخطيط صدى القلب.



نبذة عامة عن مستشفى كرومويل

تأسس مستشفى كرومويل عام 1981 واستحوذت عليه "بوبا"، مجموعة الرعاية الصحية الدولية الرائدة في مارس 2008. وهو أحد المستشفيات الرائدة في لندن ويشتهر بكونه أول منشأة طبية تستثمر في مجموعة من أحدث المعدات المتطورة لرعاية مرضى السرطان في المملكة المتحدة.

يقع مقر المستشفى في غرب لندن، ويضم أكثر من 500 استشاري معتمد يتم اختيارهم غالباً من المستشفيات التعليمية في لندن ويغطون أكثر من 70 تخصصاً مختلفاً. رسّخ المستشفى مكانته كمركز للتميز في طب الأورام وأمراض القلب وطب الأطفال وجراحة العظام والرئة والجراحات المعقدة والطب عموماً. وتقدم وحدة خدمات التشخيص في مستشفى كرومويل أحدث التقنيات على الإطلاق.

تضم العيادات الخارجية خبراء متمرسين في الطب العام وأطباء خاصين وتقدم فحوصات طبية وخدمات طب الأسرة.

ويحتوي المستشفى على 120 سريراً ويفتخر بتقديم خدماته لشريحة واسعة من العملاء المخلصين من المملكة المتحدة والعالم، كما يستقبل المرضى الذين يغطون التكاليف بشكل شخصي وأولئك الذين ترعاهم السفارة والذين يتم تمويلهم من خلال التأمين الطبي.

