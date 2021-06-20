36 % ارتفاعًا في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 36%.

وكشف تقرير المجلس، عن ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%، بحسب بيان من المجلس.

وسجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاعا بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.

وأشادت ماري لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وأعضاء مجلس إدارته بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، على الجهد المبذول لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وقالت لويس، إن مصدري القطاع قد سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر، وذلك للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية وتأكيد قدرة المصانع على تخطي الأزمة وإثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشترين من ناحية أخرى نجح مصدري القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات الصناعية.

أضافت ماري إن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير كأحد الآليات التي يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على أحدث وسائل التسويق فتماشياً مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة والتوجهات العالمية التي أظهرت أهمية التسويق الإلكتروني نظم المجلس عددًا من اللقاءات الثنائية الإفتراضية بين مصدري القطاع والمشترين الأجانب من بعض الأسواق الخارجية مثل الأردن والسعودية لبحث فرص التعاون لتصدير المنتجات المصرية.

وكشفت رئيس المجلس التصديري عن المشاركة في المعارض الافتراضية العالمية التي ضمت العديد من المشترين من مختلف الأسواق العالمية ايضاً.

وأشارت إلى أن المجلس طور الأدوات الترويجية لمصدري القطاع، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات لمساندة مصانع قطاع الملابس الجاهزة ومساعدتهم على التحول الرقمي من خلال إعداد مواقع إلكترونية جديدة إلى جانب إعداد كتالوج إلكترونى مجمع لمنتجات المصدرين من الملابس الجاهزة المصرية ليصبح بمثابة دليل للمشترين ويتم إستخدامه في كافة الانشطة الترويجية.

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن مستقبل صادرات مصر من الملابس مشرق مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين للمطالبة بصرف قيمة 30٪ بنية تحتية لشحنات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً، وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التي يعاد تصنيعها وتصديرها كمنتج نهائى.

ولفتت إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين أفرزت رؤى مستقبلية جيدة ملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.