إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في منطقتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد إعادة فرض ارتداء الكمامات في منطقتين، وذلك بعد رصد إصابات

بكورونا على صلة بمدرستين.

وأصبح ارتداء الكمامات مطلوبا في الأماكن المغلقة والمفتوحة في منطقة بنيامينا جنوب حيفا، وفي موديعين-مكابيم-رعوت.

ويأتي هذا الإجراء بعد خمسة أيام من إلغاء إسرائيل فرض ارتداء الكمامات، على خلفية تراجع أعداد المصابين.

وتأكدت إصابة 45 طالبا بكورونا في مدرسة في بنيامينا، كما تأكدت إصابة نحو 12 في موديعين، الواقعة بين تل أبيب والقدس.

وتردد أن تفشي الفيروس في الحالتين يرتبط بأشخاص عائدين من الخارج ، وبالمتحور "دلتا" الأكثر قدرة على العدوى.

وبدأت إسرائيل قبل أسبوعين بتلقيح المراهقين في الفئة العمرية بين 12 و 15 عاما ضد كورونا. وكانت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، قد بدأت حملتها لتلقيح السكان ضد كورونا في ديسمبر الماضي.









