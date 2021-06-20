قتلى في انهيار مبنى بالصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى جنوبي وسط الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما لا يزال هناك العديد محاصرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرالتلفزيون المركزي الصيني الحكومي أن المبنى السكني الذي يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.

ومن بين قاطني المبنى البالغ عددهم 27 شخصا، تمكن 15 من الفرار وحوصر 12 آخرين تحت الأنقاض.

تم استدعاء المئات من عمال الانقاذ وتم انتشال عشرة من المحاصرين حتى الآن. ولا يزال 7 يخضعون للعلاج في المستشفى بينما تأكد وفاة ثلاثة أشخاص.