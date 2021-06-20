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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد الإماراتية": طقس صحو ومغبر أحياناً اليوم الأحد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021
توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ولفت المركز إلى أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر".