الأمم المتحدة تدعو لمساعدة اللاجئين بعد عام صعب

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن من واجب الجميع مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم بعد عام صعب على وجه التحديد بالنسبة للكثيرين.



جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق لـ 20 حزيران/يونيو من كل عام.

وفي مناشدة لمزيد من التعاطف مع جميع أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من الصراع والصدمات المناخية والمضايقات، دون أي ذنب من جانبهم، قال أنطونيو جوتيريس، إن جائحة كورونا أتت على سبل عيش الكثيرين، وعرّضتهم للوصم والازدراء وجعلتهم عرضة للفيروس بشكل غير متناسب.

وفي رسالته بمناسبة هذا اليوم، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن اللاجئين "برهنوا مرة أخرى على إسهامهم القيّم في المجتمعات المستقبِلة لهم كعاملين أساسيين وعاملين في الخطوط الأمامية".

وأضاف، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الجائحة أظهرت أنه "لا يمكن أن ننجح إلا إذا تكاتفنا".

وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، فإن عدد الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية ارتفع العام الماضي إلى نحو 82.4 مليون شخص. وهذه زيادة بنسبة 4% تضاف إلى المستوى القياسي الموجود بالفعل والذي تم تسجيله في عام 2019 عند 79.5 مليون شخص.

وكشف تقرير الاتجاهات العالمية الرائد الصادر عن مفوضية اللاجئين، الجمعة، أن القيود التي فُرضت لوقف انتشار جائحة كورونا لم تبطئ النزوح القسري حول العالم.