شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا يعود إلى واشنطن تنفيذًا لاتفاق قمة جنيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف اليوم الأحد، موسكو عائدا إلى واشنطن، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما فى جنيف، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأقلعت طائرة تقل أنطونوف إلى واشنطن من مطار شيريميتيفو فى ضواحى موسكو صباح اليوم.

وقبل مغادرة البلاد، أعرب السفير الروسى فى حديث لوكالة "نوفوستى" عن تفاؤله وأمله فى التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين.

وقال أنطونوف أنه يأمل فى إحراز تقدم فى سبيل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من العمل يجب أداؤه.

وأكد السفير أن لديه خططا لعقد سلسلة لقاءات ومشاورات فى الولايات المتحدة ستنطلق غدا الاثنين وستستمر فى الأيام القادمة.

واستدعت الحكومة الروسية سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات فى 21 مارس الماضى، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها المزعومة للتدخل فى الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

وفى 22 أبريل عاد السفير الأمريكى لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضا.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التى عقدت بينهما فى 16 يونيو الجارى على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.