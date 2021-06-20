أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الفنانة المصرية الشابة مي نور الشريف، عن أحدث ظهور لخالتها الفنانة المصرية المعتزلة نورا، شقيقة النجمة بوسي.

ونشرت مي نور الشريف صورا للفنانة نورا، عبر حسابها الخاص في موقع ”إنستغرام“، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث بلغت عمر 67 عاما.

ووجهت ابنة الفنان المصري الراحل نور الشريف، رسالة لخالتها، وصفتها فيها بأنها والدتها وحبيبتها وصاحبتها، متمنية لها أن تكون في أتم صحة وأحسن حال.

وعقبت مي الشريف، قائلة: ”كل سنة وانتي ربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على عجين ملخبطوش“.

وأثار أحدث ظهور للفنانة نورا، حالة من التفاعل بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على تمتعها بالجمال رغم تقدمها في العمر، متمنين لها الصحة والعافية في حياتها.

وتحتفل الفنانة المعتزلة نورا، في يونيو من كل عام بعيد ميلادها، وهذا العام وافق عيدها الـ67، حيث إنها من مواليد عام 1954.

والفنانة نورا، اسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، وهي شقيقة الفنانة بوسي، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة في السينما، حيث شاركت في فيلم ”وفاء للأبد“ عام 1962، وبعده بعامين شاركت في فيلم ”لوكاندة الفردوس“، وفي عام 1965 قدمت دورا في فيلم ”الاعتراف“، ثم فيلم ”الليالي الطويلة“ بعده بثلاثة أعوام.

وقررت نورا اعتزال الفن في أوج نجوميتها، ووفق رواية الفنانة عفاف شعيب، فقد أكدت أنها كانت في منزل نورا، وبعد أن استمعت الأخيرة للآية القرآنية الكريمة ”وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين“، دخلت في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب.