الإطاحة بإرهابي في احدى 'سيطرات' الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض علئ احد المطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب في سيطرة جسر البو عيثة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف شعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة/ فصيل استطلاع اللواء ٣٩ بالتعاون مع فوج طوارئ ١١ شرطة الأنبار، تم القاء القبض علئ احد المطلوبين ضمن قاعدة البيانات وفق احكام المادة ١/٤ ارهاب في سيطرة جسر البو عيثة".



واضاف البيان أن "الارهابي جرى تسليمه إلى الجهات المختصة بوصل استلام رسمي".