قرقاش يتهم الحوثي بالتعنت ضد الحل السياسي باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، مليشيا الحوثي بـ"التعنت" ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، أكد قرقاش أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.

وتعقيبا منه على تدمير التحالف العربي 17 طائرة مسيرة، اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات "مليشيات الحوثي العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".

كان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن السبت، تدمير 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة خلال 24 ساعة.

وأعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.

وسبق أن أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مدينة خميس مشيط السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.