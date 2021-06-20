شاحنة تصطدم مسيرة "الفخر" بفلوريدا.. من المستهدَف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقدم سائق شاحنة على صدم أشخاص كانوا متجمعين للمشاركة في مسيرة لأنصار "علم الفخر" بالولايات المتحدة، تتصدرهم عضوة بالكونجرس.

وأسفر الحادث الذي وقع السبت عن مقتل رجل واحد على الأقل، حسب وسيلة إعلام محلية.



والواقعة التي لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هجوما متعمدا، حصلت لدى انطلاق مسيرة تقليدية لأصحاب "علم الفخر" في مدينة ويلتون مانورز بفلوريدا (جنوب شرق)، قرب فورت لودرديل. وقبِض على سائق الشاحنة وأودع الحبس الاحتياطي.

وكانت الشاحنة في خط السَير نفسه مع آليات أخرى مشاركة في المسيرة، لكن سائقها زاد السرعة وصدم عددا من الأشخاص، حسب "10 نيوز" وهي وسيلة إعلام محلية.

وقال رئيس بلدية فورت لودرديل دين ترانتاليس الذي كان حاضرا خلال العرض، إن رجلين على الأقل صدمتهما السيارة وتوفي أحدهما.

وأشار إلى أن الشاحنة استهدفت في الواقع سيارة عضو الكونجرس الديمقراطية ديبي ووسرمان شولتز التي كانت في داخلها، لكنها نجت في نهاية المطاف.

واعتبر ترانتاليس أن "هذا هجوم إرهابي على مجتمعهم".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تفويضًا شاملاً للمواقع الدبلوماسية لرفع علم قوس قزح بجوار العلم الأمريكي في السفارات والقنصليات.

وبحثت وزارة الدفاع الأمريكية، رفع علم الفخر على مقارها في عام 2012، قبل أن تعود في 2020 وتقرر وقف هذه السياسة تجنبا لأية توترات.

لكن معارك أخرى تدور حول رفع العلم نفسه، خاصة بعد رفض مقاطعة غراند ترافيرس طلبًا من عمدة مدينة ترافيرس جيم كاروثرز لرفع علم الفخر على سارية المركز الحكومي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويثير الطلب أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت المقاطعة أو المدينة لها القول الفصل في قرارات المبنى المملوك بشكل مشترك.

ويسعى داعمو خطوة رفع علم الفخر على المباني الحكومية الأمريكية إلى إعلان يونيو/حزيران من كام عام شهرا لـ"علم الفخر" في مدينة ترافيرس نفسها.

