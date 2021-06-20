صورة مريبة.. أول تشكيك بفوز رئيسي في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صورة تحمل معطيات منسوبة لوزارة الداخلية الإيرانية الشك، حول نجاح الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ونسبة المشاركة في الانتخابات.

التشكيك جاء من رجل الدين الإيراني المتشدد، وعضو مجلس خبراء القيادة "محمد حجي أبو القاسم" اليوم الأحد، حيث لاحظ عدم تطابق بين الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية أمس السبت، عن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان فيها عن فوز المتشدد إبراهيم رئيسي.

ونشر أبو القاسم، صورة جرى تداولها على أنها أخذت من وزارة الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بنسبة المشاركة وأصوات الناخبين.

وأوضح عضو خبراء القيادة في تعليقه الذي طالعته ”الخليج 365”: "تفيد هذه الصورة بأن إبراهيم رئيسي حصل على أكثر من 50%، و 20 مليون صوت، يجب على وزارة الداخلية إعطاء إجابة واضحة بهذا الخصوص، لأن هذه الأرقام تتضارب مع ما أعلنته الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي".

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، أعلن أمس السبت، فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 17 مليونا و926 ألف صوت من أصل 28 مليون مشارك.

وقال فضلي إن "عدد المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا بنسبة بلغت 48.8% ، وإبراهيم رئيسي حصل على 17 مليوناً و926 ألف صوت بنسبة 62%، والأصوات الباطلة بلغت 3 ملايين و726 ألف صوت".





ووفق الصورة المنشورة فإن نسبة المشاركة بلغت 55.83 % أي بواقع 33 مليونا من أصل 59 مليون ناخب إيراني يحق لهم المشاركة، وقد حصل رئيسي ـ وفق هذه المعلومات ـ على 20 مليون صوت بنسبة 60.44 %، بينما كانت الأصوات الباطلة ـ غير المحتسبة ـ أربعة ملايين صوت و563 ألف أي بنسبة 13.78% من نسبة المشاركة.

رد الداخلية جاء عبر المتحدث باسمها، مستشار وزير الداخلية الإيراني روح الله جمعة في حسابه الرسمي على "تويتر": بالقول إن "هذه الصورة المتداولة ليست مرتبطة بوزارة الداخلية وهي مزيفة، وهدفها إرباك الوضع الانتخابي في البلاد"، متوعداً ناشريها بمحاسبة قانونية.





أما المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، إسماعيل موسوي، فأوضح من جانبه أن وزارة الداخلية تعلن نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بناءً على محضر موقع من الوسطاء والمراقبين في مراكز الاقتراع، وتوحيدها في جميع أنحاء البلاد من قبلها، وبعد إتاحة الفرصة القانونية للشكوى من قبل مجلس صيانة الدستور (الجهة المشرفة على الانتخابات)، سيتم إعلان النتائج النهائية.