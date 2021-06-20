تبدأ سبتمبر.. أولى محاكمات جرائم الحرب بكوسوفو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت محكمة خاصة في لاهاي أنها ستبدأ في منتصف سبتمبر محاكمة قائد سابق للمسلحين الاستقلاليين الألبان متهم بارتكاب جرائم حرب بكوسوفو.



وصالح مصطفى القائد السابق لـ"جيش تحرير كوسوفو" هو أول من يحاكم أمام المحكمة التي وجهت اتهامات في الماضي إلى هاشم تاجي رئيس كوسوفو من 2016 إلى 2020.

وهذا الرجل متهم باحتجاز 6 مدنيين على الأقل بشكل تعسفي ومعاملتهم بوحشية وتعذيبهم في مركز اعتقال في أبريل/نيسان 1999 في زلاش في كوسوفو، وبقتل سجين.

وكان مصطفى ناشطا بصفته عضوا في جيش تحرير كوسوفو، خلال الحرب في شمال هذه المنطقة.

وترأس بعد ذلك جهاز استخبارات "قوة أمن كوسوفو"، وهي قوة مزودة بأسلحة خفيفة انبثقت عن جيش تحرير كوسوفو بعد نزع سلاحه.

وقالت المحكمة إن محاكمة مصطفى ستبدأ في 15 سبتمبر/أيلول، بخطاب من المدعي العام ومحامي الضحايا. وسيبدأ الاستماع إلى الشهود اعتبارا من الـ20 من الشهر نفسه.

ويواجه رئيس كوسوفو السابق والزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو هاشم تاجي الذي استقال في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وثلاثة مشتبه بهم آخرين، تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين 1998 و1999، حسب نص الاتهام. لكن لم يحدد بعد موعد محاكمتهم.

وجرى النزاع (1998-1999)، الذي سقط فيه 13 ألف قتيل بين المتمردين المؤيدين للاستقلال ضد القوات الصربية في كوسوفو التي كانت إقليما تابعا لصربيا.

والمحكمة الخاصة لكوسوفو هيئة تعمل وفق قانون كوسوفو ومؤلفة من قضاة دوليين. وهي مكلفة التحقيق في جرائم ارتكبها "جيش تحرير كوسوفو" أثناء النزاع وبعده، وخصوصا ضد صرب وغجر ومعارضين كوسوفيين للتمرد المسلح.

وأنشئت هذه المحكمة الخاصة في 2015 في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون لضغوط وتهديدات.