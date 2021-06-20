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استمرار ظهور بؤر صغيرة لـ«كورونا» في أستراليا

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ظهور بؤر صغيرة لـ«» في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

20 يونيو 2021

10:29 صباحا

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ملبورن- رويترز
سجلت ولاية كوينزلاند الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا»، الأحد، وذلك في أحدث بؤرة عدوى محدودة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
وتأتي الحالة المكتشفة في كوينزلاند بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بسلالة «دلتا» سريعة الانتشار في ولاية نيو ساوث ويلز إلى تسعة.
ونجحت أستراليا إلى حد كبير في وقف انتشار الفيروس عبر إغلاق الحدود وتطبيق قواعد التباعد لتسجل 30300 حالة إصابة و910 وفيات في المجمل.
لكن البلاد تعاني طرح اللقاحات كما رصدت مؤخراً بؤر عدوى محدودة. وتشير بيانات الحكومة إلى أن أربعة في المئة فقط من البالغين في أستراليا حصلوا على جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، في حين حصل 25 في المئة على جرعة واحدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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