عاجل.. 3 قتلى في انهيار مبنى بالصين

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى جنوبي وسط الصين في الساعات الأولى من صباح الأحد، فيما لا يزال هناك العديد محاصرين.



وذكر التلفزيون المركزي الصيني الحكومي، أن المبنى السكني الذي يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.

ومن بين قاطني المبنى البالغ عددهم 27 شخصا، تمكن 15 من الفرار وحوصر 12 آخرين تحت الأنقاض.

تم استدعاء المئات من عمال الإنقاذ وتم انتشال 10 من المحاصرين حتى الآن. ولا يزال 7 يخضعون للعلاج في المستشفى بينما تأكد وفاة 3 أشخاص.