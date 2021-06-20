شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور بؤر صغيرة لفيروس كورونا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ولاية كوينزلاند الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا اليوم الأحد وذلك في أحدث بؤرة عدوى محدودة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وتأتي الحالة المكتشفة في كوينزلاند بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا سريعة الانتشار في ولاية نيو ساوث ويلز إلى تسعة.

ونجحت أستراليا إلى حد كبير في وقف انتشار الفيروس عبر إغلاق الحدود وتطبيق قواعد التباعد لتسجل 30300 حالة إصابة و910 وفيات في المجمل.

لكن البلاد تعاني في طرح اللقاحات كما رصدت مؤخرا بؤر عدوى محدودة.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن أربعة بالمئة فقط من البالغين في أستراليا حصلوا على جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس في حين حصل 25 بالمئة على جرعة واحدة.