انت الان تتابع خبر الموارد المائية تعد ستراتيجية جديدة لتنمية الأهوار على مدى 25 عاما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مديرة مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة التابع للوزارة سميرة عبد روحي الشبيب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "الوزارة اعدت خطة ستراتيجية لتنمية مناطق الاهوار لمدة 25 عاما وفق تصميم اساسي، قدمتها جهات اجنبية، بيد انها تحتاج الى مبالغ كبيرة"، موضحة "وجود محاولات لتوفيرها من خلال منظمات دولية مختصة".

واكدت أن "الحصص المائية للاهوار مؤمنة تماما للعام الحالي"، مبينة ان "جميع الاهوار اصبحت منفصلة عن بعضها وهي الحويزة والوسطى والحمار بعد ان كانت مسطحا مائيا واحدا في ما مضى، وبالتالي اصبح تجهيزها المائي محدودا، علاوة على اتخاذ الوزارة اسلوب المداورة من اجل تغذيتها بالمياه بهدف استمرارية ادامتها مستقبلا".

وذكرت الشبيب أن "نسب الغمر الحالية للأهوار بلغت 73 بالمئة من مجموع المساحة الكلية للأهوار البالغة خمسة الاف و556 كيلومترا مربعا"، مبينة ان "الوزارة اعتمدت برامج عمل تضمنت فتح منافذ للتصريف، وانشاء بوابات للمحافظة على مناسيب المياه، وتطهير القنوات من الترسبات والقصب وزهرة النيل وانشاء نواظم مختلفة، ما اسهم في حركة المياه من منطقة الى اخرى داخل الاهوار".

وشكت من "وجود تجاوزات على الحصص المائية بين المحافظات، التي اصبح تأثيرها مباشرا في تلك الواصلة الى الاهوار"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة البعض منها وبموافقات قضائية".

واكدت "تعرض اغلب موظفيها العاملين على ازالة التجاوزات الى اعتداءات مختلفة عند قيامهم بعملهم"، لافتة الى "تاثير الجفاف الكبير في التنوع الاحيائي وخصوصا بحيرات الاسماك بسبب قلة المناسيب، واختلاف نوعية المياه نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الاهوار".

وافصحت عن أن "اللجنة الوطنية لإدارة ممتلك الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، اقرت مشاريع كلفها 125 مليار دينار ورفعتها الى منظمة اليونسكو التي لم تعترض عليها، بيد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء خصصت 80 مليار دينار فقط للعام الحالي، ولم تصرف

اصلا حتى الان".

الى ذلك، أوضح مدير ادارة مشاريع الاهوار والأراضي الرطبة في محافظة ذي قار عدنان عبد الله الموسوي أن "التصريف الواصل إلى نهر الفرات بمدينة الناصرية، البالغ 80 مترا مكعبا في الثانية، سيحافظ على ديمومة مستوى المياه في اهوار المحافظة"، نافيا "الانباء التي تحدثت عن هجرة واسعة لمربي الجاموس خارج مناطق الاهوار بسبب جفافها".

واضاف أن "حركة مربي الجاموس تعد طبيعية في مثل هذه الأوقات سنويا، إذ يلجؤون الى المناطق التي يكثر فيها الماء ضمن الاهوار، ليعودوا في ما بعد الى مناطقهم الاصلية"، مؤكدا ان "العراق بالرغم من أنه يمر بموسم جفاف، بيد أنه لا مخاوف من اي اضرار كبيرة قد تلحق بسكان الاهوار".

