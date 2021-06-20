خام البصرة الخفيف يتخطى الـ 73 دولاراً للبرميل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل اغلاقها.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولار للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51 بالمئة، في ما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.46 دولار للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00

بالمئة.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، إذ سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.00 دولار للبرميل، في ما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.91 دولار للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.76 دولار للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.04 دولار، وجيراسول الانغولي 73.00

دولارا. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إلى 73.51 دولار، وخام غرب تكساس الى 71.64 دولار للبرميل.

