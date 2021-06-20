نصائح لحماية طفلك من الأشعة فوق البنفسجية خلال الصيف.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شددت الجمعية الألمانية لطب الأطفال على ضرورة حماية بشرة الأطفال من الأشعة فوق البنفسجية خلال الصيف، باستعمال كريم واق من أشعة الشمس.



وأوضحت الجمعية أن الكريم الواقي من أشعة الشمس ينبغي أن يشتمل على مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وذلك لتوفير حماية كافية، مع مراعاة وضع الكريم بسخاء.

ويراعى أيضا وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس بمعدل لا يقل عن مرتين، وبعد الاستحمام دائما.

وإلى جانب الكريم، ينبغي أيضا حماية الطفل من أشعة الشمس من خلال الملابس كارتداء قلنسوة لحماية الرأس وقطع فوقية ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة لحماية الذراعين والساقين، فضلا عن ارتداء نظارة شمسية لحماية العين.

ومن الأفضل ألا يتعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة في الفترة من الساعة 11 إلى الساعة 16؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون كثيفة خلال تلك الفترة.