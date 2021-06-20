صلاح الدين دميرتاش يهاجم أردوغان ونظامه.. ويؤكد أن السبيل الوحيد لمنع الاستفزازت هو زيادة النضال

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش، إن الأكراد لن يتراجعوا عن نضالهم الديمقراطي في البلاد.



وأضاف دميرتاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السبيل الوحيد لمنع الاستفزازت هو زيادة النضال من أجل الديموقراطية والتضامن والبحث عن السلام.

وتأتي تصريحات دميرتاش على خلفية الهجوم المسلح على مقر حزب الشعوب الديمقراطي الرئيسي بمحافظة إزمير، ما أسفر عن مقتل عاملة شابة تدعى دنيز بويراز.