شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إلى ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده لسيادة ليبيا، وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، داعياً إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون مماطلة أو تسويف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية المصري أمس مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في ختام مباحثاتهما في بالقاهرة.

وأوضح شكري أنه تناول مع نظيرته الليبية التحضيرات الجارية للمؤتمر الوزاري "برلين 2" الذي تستضيفه ألمانيا في 23 يونيو الجاري، إذ جرى الاتفاق على أهمية خروج المؤتمر بنتائج واضحة تجدد التزام المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة بالتنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا.