حزب تركي معارض ينتقد أردوغان وحكومته بسبب مشروع قناة إسطنبول

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، إن تركيا يمكن أن تتجنب أزمات الفلاحين والقطاع الزراعي، إذا ما وجهت الحكومة التركية، أموال الشعب لحلها، بدلًا من توجيهها لقناة إسطنبول.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «هالك تي في»، وجه باباجان حديثه إلي المواطنين الذين صوتوا لأعضاء حزب العدالة والتنمية برئاسة، رجب طيب أردوغان، بانه علي علم بأنهم قد يأسوا مما آلت إليه الامور من تنازل عن الحقوق القوانين وعمل السياسيين مع زعماء العصابات.

وأكد أن كل البلاد تتطور إلا تركيا فهي تنزلق نحو الأسوأ، مشيرًا إلى أن إثراء الدولة لا يعني إثراء 3-5 أشخاص، موجهًا سؤاله إلي أدروغان: «أين الأمة وأين الحياة المحلية؟».