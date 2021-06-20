شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 23 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولا من 42 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91587 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.