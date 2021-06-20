شكرا لقرائتكم خبر عن 429 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 429 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و 149 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .2002

كما تعافي من المرض 514 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و 899 حالة.

و تلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 2ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.