عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة بعد 25 عاما.. قرار سوداني بشأن طلاب الفشقة

الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن السودان إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في الفشقة، لأول مرة بعد أكثر من 25 عاماً كانت فيها المنطقة تحت سيطرة قوات إثيوبية.



وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن المدير التنفيذي لمحلية القريشة بولاية القضارف شرقي البلاد، قرع جرس امتحان الشهادة الثانوية في الفشقة بمركز جبل قنا بوحدة بربر، بحضور قائد عمليات منطقة الشريط الحدودي بالفشقة بالإنابة العميد ركن عصام ميرغني وعدد من المسؤولين.

وقالت الوكالة: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة الفشقة بعد أكثر من ٢٥ عاماً، عقب استقرار الأوضاع الأمنية فيها بعد استرداد القوات المسلحة السودانية زمام الأمور بالمنطقة".

وأشارت إلى أن منطقة الشريط الحدودي مع إثيوبيا تحتوي على 4 مراكز امتحانات الشهادة الثانوية من جملة 6، تحتضنها محلية القريشة هذا العام حيث بلغ عدد الممتحنين هذا العام حوالي 587 طالبا وطالبة.

ومنذ أشهر يخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع القوات الإثيوبية بمنطقة الفشقة الحدودية التي أكد تبعيتها لبلاده بموجب اتفاقية دولية مبرمة في العام 1902، بينما ترفض أديس أبابا الاعتراف بهذه المعاهدة التي وصفتها في أكثر من مناسبة بأنها اتفاقية "استعمارية".

والشهر الماضي، أعلن مسؤولون كبار في الجيش السوداني تمكنهم من استعادة 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها الجانب الإثيوبي، وسط دعوات مستمرة من السلطات في أديس أبابا لقوات الخرطوم بالانسحاب من مناطقها والعودة إلى حدود ما قبل الانتشار.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة للجامعة انطلقت يوم السبت، في كل أنحاء السودان وتستمر حتى الـ30 من يونيو/حزيران الجاري.