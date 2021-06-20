اليوم.. دعوى تشكيل لجنة لإدارة اتحاد كتاب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

جاء ذلك في الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق، المرفوعة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن الكاتب محمد العون.

واختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.

ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بارسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.