سلطات أردوغان تحذف تسجيلات الهجوم على حزب معارض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذفت الشرطة التركية تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الاعتداء المسلح على حزب الشعوب الديمقراطي، الخميس الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، السبت، وتابعته ”الخليج 365”.

ووفق الصحيفة فقد ذكر أصحاب المتاجر في موقع الحادث الذي أودى بحياة موظفة بالحزب، أن رجال الشرطة جاءوا إلى أماكن عملهم صباح الجمعة الماضية، وحذفوا تسجيلات الكاميرات بعد أخذ نسخة منها.

وذكر أصحاب المحال أن الشرطة لم تقدم لهم أي مبرر قانوني وأنهم قاموا بحذف محتوى جهاز التسجيل.

يذكر أن مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية إزمير، تعرض لهجوم مسلح، الخميس، أسفر عن مقتل الموظفة، دنيز بويراز.

وكانت الشرطة ألقت القبض على أونور كنجير، منفذ الهجوم على مقر حزب الشعوب الديمقراطي، وقال أشخاص كانوا داخل المبنى، إن المُعتدي كان يقول: "أنا أكره حزب العمال الكردستاني. ولا أنتمي لأي حزب تركي. أنا فقط أكرههم”.

وفي سياق متصل، قال حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، إن “كلا من الجاني والمحرضين على الهجوم واضحون، والحكومة والمحرضون مسؤولون عن أي سلبيات”.

يأتي الحادث بينما تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لحل حزب الشعوب الديمقراطي وحظر أعضائه من المشاركة السياسية، وتم رفع قضية لدى المحكمة الدستورية لهذا الغرض.