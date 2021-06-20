محمد الفلاح - رئيس المخابرات المصرية ينقل رسالة من السيسي للبرهان بشأن سد النهضة

الأحد 20 يونيو 2021

وصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، السبت، الخرطوم حيث التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لبحث أزمة سد النهضة، كما نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البرهان للتنسيق بشأن سد النهضة.



وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، قال في وقت سابق إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيراً.

وثمن الجنرال ماكنزي في مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" المصرية، ممارسة مصر قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأمريكية باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن ملف السد "مثير للقلق كثيرا".

مشكلة حقيقية

وقال ماكينزي إن "ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف".

وصرح بأن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموما.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

الحرب الإسرائيلية الأخيرة

وثمن الجنرال ماكينزي دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واعتبرها امتدادا لدورها القيادي والريادي والتاريخي، مشيرا إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، قال ماكينزي: "إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة".