شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يشدد على قواعد انضباط الحزب الحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية أمس السبت، أن زعيم البلاد كيم جونج أون شدد على قواعد الانضباط بحزب العمال الحاكم، وعيَّن أعضاء جددًا في المكتب السياسي.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعًا موسعًا لليوم الرابع والأخير واستعرضت القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بعض أعضاء القيادة عبَّروا عن «أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات»، بعدما أشار كيم إلى «مشاكل خطيرة» في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن المكتب السياسي للجنة المركزية انتخب أيضًا تاي هيونج تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضوًا جديدًا، وكذلك يو سانج تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضوًا مناوبًا.

وكان اجتماع الحزب قد بدأ يوم الثلاثاء.

وخلال جلسات سابقة، دعا كيم إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الغذائي «الصعب» الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي، وحث على الاستعداد للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة في أول تعليق مباشر له على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتعهد أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده في ختام اجتماعات الحزب الحاكم بعد مناقشة سُبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية أمس.

وخلال اجتماعات اللجنة المركزية للحزب والتي عُقدت على مدى أربعة أيام، وهي الثالثة في العام الجاري، بحث كيم كيف يمكن التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء والجهود الرامية إلى السيطرة على جائحة كورونا.