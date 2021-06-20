شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في انفجار هز مصنعاً للذخيرة في صربيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صربيا - رويترز

أصيب ثلاثة عمال بجروح، السبت، بعدما هز انفجار قوي منشآت بمصنع ذخيرة في بلدة كاتشاك الصربية.

وقال شهود، إن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المصنع، وشوهدت سيارات إسعاف ورجال إطفاء بالقرب من موقع الانفجار.

وأضافت قناة «آر.تي.إس» الرسمية، أن رئيس بلدية المدينة أمر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المصنع. وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهذا ثاني انفجار يقع خلال الشهر الحالي في مصنع سلوبودا الذي ينتج أجهزة منزلية، إضافة إلى ذخيرة المدفعية والمتفجرات. ولم يصب أحد في الانفجار السابق الذي وقع في مخزن المصنع.