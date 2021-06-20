شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب لندن فضاءات للتطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوّلت السلطات الصحية البريطانية ملاعب كرة القدم في لندن، إلى مراكز تطعيم جماعية من أجل رفع نسق التطعيم ضد كورونا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس السبت، أنه تم إنشاء عيادات ضخمة في الملعب الأولمبي وستامفورد بريدج، وتوتنهام هوتسبير، وتشارلتون أثليتيك، وسيلهورست بارك، ومركز كريستال بالاس لألعاب القوى، بينما أعلنت سلطنة عمان أمس السبت، إغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر لمواجهة «كورونا»، إلى جانب حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباح اليوم التالي، في وقت خففت فيه النرويج وهولندا، القيود الصحية في ضوء تراجع الإصابات، وتقدّم حملة التطعيم على أراضيهما.