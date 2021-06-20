شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتقل 10 إرهابيين من خلايا «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكدت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، أنه تم القاء إلقبض على عشرة إرهابيين ينتمون لعصابات «داعش» ويمثلون خلايا نائمة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر «داعش»». وأضافت، أن «بعضهم عمل كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك».

وأكدت السلطات الأمنية في الأنبار توقيف أحد عناصر ما كانت تسمى ولاية الفلوجة بالمحافظة. في حين أكدت قيادة عمليات بغداد، ضبط وتدمير مضافة لعصابات التنظيم الإرهابي شمالي العاصمة بغداد. وقالت السلطات الأمنية إنه «بناءً على معلومات دقيقة قدمها أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار - أشارت إلى توجود أحد الإرهابيين من عناصر ما كانت تسمى( ولاية الفلوجة )».

وبينت، أن وحدات مشتركة من الاستخبارات نصبت كميناً محكماً للمطلوب وقامت باعتقاله. وفي بغداد أكد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد دمرت مضافة للإرهابيين تحتوي على أسلحة وأعتدة، في منطقة المحامدة شمالي بغداد.

ونفذت شرطة محافظة ديالى عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية، اشتركت فيها قوة أمنية من قسم شرطة المقدادية ومديرية شؤون الأفواج وقطعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات، لدهم وتفتيش قرى (البازول وشاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة)، ولملاحقة خلايا التنظيم ومنعهم من إيجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة.