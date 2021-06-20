شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، أمس السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون شدد قواعد الانضباط بحزب العمال الحاكم وعين أعضاء جدداً في المكتب السياسي.

وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعاً موسعاً لليوم الرابع والأخير؛ حيث استعرضت القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن بعض أعضاء القيادة عبروا عن «أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات»، بعدما أشار كيم إلى «مشاكل خطرة» في أسلوب حياتهم، من دون الخوض في التفاصيل.

وذكرت الوكالة أن المكتب السياسي للجنة المركزية انتخب أيضاً تاي هيونج تشول، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، عضواً جديداً، وكذلك يو سانج تشول، المسؤول في لجنة التدقيق المركزية بالحزب، عضواً مناوباً.وخلال جلسات سابقة، دعا كيم إلى اتخاذ إجراءات؛ لمعالجة الوضع الغذائي «الصعب» الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي.(رويترز)