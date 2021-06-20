شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيليون يحتجون على سياسة بولسونارو بعد وفاة نصف مليون جراء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا: (رويترز)

احتج آلاف البرازيليون في أنحاء البلاد، السبت، رفضاً لطريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، منددين بعدم حصوله على لقاحات بالسرعة الكافية، وتشكيكه في ضرورة استخدام الكمامات، وحمّلوه مسؤولية وفاة نصف مليون شخص جراء الجائحة.

وذكرت «جلوبو»، أكبر محطة إذاعية في البرازيل أنه بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، نُظمت احتجاجات في ما لا يقل عن 44 مدينة في 20 ولاية.

وزعم المتظاهرون على نطاق واسع أن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص كان شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة ضد الشعب البرازيلي، ورفعوا لافتات تطالب بإقالة بولسونارو.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد تجاوزت 500 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 السبت، بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل 82288 إصابة جديدة بكورونا، السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون منذ

وتواجه الحكومة انتقادات شديدة لإهدارها فرصاً سابقة لشراء اللقاحات. وقالت شركة «فايزر» لصناعة الأدوية، إنها لم تتلق أي رد على العروض المبكرة لبيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس/آب الماضي، ونوفمبر تشرين/الثاني من العام الماضي.

وتظهر بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن 11% فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، وحصل 29% على جرعة أولى.