شكرا لقرائتكم خبر عن دول غرب إفريقيا تتريث قبل رفع تعليق عضوية مالي في «إيكواس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكرا: (أ ف ب)

قررت دول غرب إفريقيا، السبت، مواصلة مراقبة التطورات في باماكو بعد الانقلاب الثاني، قبل اتخاذ قرار بشأن رفع تعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية «إيكواس» للصحفيين بعد قمة للمجموعة في أكرا: «عندما تنظر إلى الوضع، كانت هناك تطورات إيجابية»، لكنه أضاف أن رؤساء دول المجموعة أعربوا عن الحاجة لمزيد من الوقت لمراقبة الوضع قبل رفع تعليق عضوية مالي.

وأشار إلى أنه «في هذه المرحلة، وبينما رأوا تطورات إيجابية هناك، وبالنظر إلى أنهم يريدون رؤية مدى ثبات التقدم الذي يتم إحرازه، فإن تعليق العضوية لا يزال قائماً».

وتعهدت باماكو بعد تشكيل حكومة مدنية جديدة بالالتزام بخارطة طريق لإجراء انتخابات أوائل العام المقبل، إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل اسيمي جويتا في مايو/أيار الماضي. وكان جويتا شارك في انقلاب أغسطس/آب الماضي الذي أطاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، عقب احتجاجات شعبية.

وعلقت «إيكواس» التي تضم 15 دولة عضوية مالي، وفرضت عقوبات عليها في أعقاب الانقلاب الثاني. وعين جويتا رئيساً مدنياً للحكومة، تماشياً مع المطالب الدولية، متعهداً بإجراء انتخابات في فبراير/شباط المقبل.