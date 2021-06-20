شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترفض استخدام أراضيها لتنفيذ مهمات في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان: إن بلاده «لن تسمح باستخدام أراضيها من قبل القوات الأمريكية كقواعد لتنفيذ مهمات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان».

وخلال مقابلة مع برنامج «أكسيوس اون اتش بي او»، أكد عمران خان أن «باكستان لن تسمح مطلقاً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) باستخدام قواعد على أراضيها؛ للقيام بمهام مكافحة الإرهاب عبر الحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن «إدارة بايدن تستكشف خيارات في آسيا الوسطى؛ للمحافظة على معلومات استخباراتية عن الشبكات الإرهابية داخل أفغانستان، ولكن هذا معقد لسبب مختلف، وهو أن هذه البلدان تقع في دائرة نفوذ روسيا».

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت مئات الضربات بطائرات بدون طيار وعمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود من الأراضي الباكستانية، بحسب الموقع.

كما أوضح مراقبون مقربون أن «تبني خان لوجود وكالة المخابرات المركزية أو القوات الخاصة على الأراضي الباكستانية، يعد انتحاراً سياسياً»، في حين أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا، في السر، يأملون أن يتمكنوا من التوصل إلى ترتيب سري مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الباكستانية القوية، وفق الموقع.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، قام برحلة غير معلنة إلى إسلام أباد، مؤخراً، للقاء رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية، وسط تساؤلات حول كيفية تكيف الوكالة الأمريكية بعد عقدين من العمليات الاستخباراتية وشبه العسكرية في أفغانستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان: إن الولايات المتحدة أجرت «مناقشات بناءة» مع باكستان حول ضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى قاعدة يمكن من خلالها للجماعات الإرهابية مهاجمة الولايات المتحدة؛ لكنه رفض الخوض في التفاصيل. (وكالات)