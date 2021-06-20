شكرا لقرائتكم خبر عن كلب مسعور يعقر11 شخصاً في قرية مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 11 شخصاً، غالبيتهم أطفال، بعدما هاجم كلب مسعور عدد من المارة في مدينة نجح حمادي بمحافظة قنا المصرية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت الشرطة أن كلباً مسعوراً عقر عدداً من الأهالى بقرية الكلح، حيث أصاب11شخصاً، غالبيتهم أطفال في مناطق متفرقة من أجسادهم.وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الأمصال المضادة لداء الكلب. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.