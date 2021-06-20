شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتعثر وتتعادل مع بولندا في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسبانيا - رويترز

تعثر المنتخب الإسباني لكرة القدم، السبت، بعد تعادله 1-1 مع نظيره البولندي خلال مباراتهما في بطولة أوروبا 2020، لتبقى فرصة منتخبات المجموعة الخامسة قائمة في التأهل.

وسجل اللاعب ألفارو موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 25، بعدما قابل تمريرة من جيرار مورينو داخل منطقة الجزاء. واحتسب مساعد الحكم تسللاً في البداية ليؤجل احتفال اللاعبين، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد، ويحتسب الهدف.

وتعادل ليفاندوفسكي بضربة رأس بعد تمريرة من كميل يوجفياك في الدقيقة 54. وبعد أربع دقائق سدد مورينو ركلة جزاء لإسبانيا ارتدت من القائم، ثم أهدر موراتا فرصة من متابعة الكرة.

وحافظت السويد على صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط، ثم تملك سلوفاكيا ثلاث نقاط، وتأتي إسبانيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لبولندا.وفي الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، تلعب السويد مع بولندا، فيما تلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا.