بعد انتخابه رئيساً لـ إيران.. العفو الدولية: يجب محاكمة إبراهيم رئيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي يجب أن يُحاكم بدلاً من تنصيبه رئيساً للبلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أجنيس كالامار للتعليق على فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقالت كالامار في بيانها إن رئيسي يجب أن يخضع للمحاكمة الجنائية "بسبب تورطه في جرائم ضد البشرية وتصفية معارضين"، واصفة فوز رئيسي برئاسة إيران بـ ”الذكرى المُرة“.

وأشارت كالامار إلى أن منظمة العفو الدولية سبق وأن قدمت عام 2018 مستندات ووثائق تؤكد تورط رئيسي في تصفية آلاف المعارضين الإيرانيين في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أن القضاء الإيراني تحت قيادة رئيسي الذي تولى السلطة القضائية عام 2019، شهد منح مسؤولي النظام الأمنيين حصانة مطلقة لعدم خضوعهم للمحاكمة جراء جرائمهم بحق المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات شعبية ضد قرارات اقتصادية، في نوفمبر 2019، بحسب ما نقلت شبكة ”يورونيوز“ في نسختها الفارسية.

وتتهم منظمات حقوقية والمعارضة الإيرانية إبراهيم رئيسي، بأنه كان على رأس المجموعة القضائية المسئولة عن إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، وهي المجموعة التي باتت تُعرف لدى الإيرانيين باسم ”مجموعة الموت“.

واليوم السبت، أعلنت إيران فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 17.8 مليون صوت في المجمل، ليكون بذلك ثامن رئيس للبلاد منذ تأسيس النظام الجمهوري في إيران عام 1979.