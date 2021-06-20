أسرة بايدن تنعي كلبها الأليف "تشامب"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن فقدان كلبه الأليف "تشامب"، أحد كلبين من فصيلة "جيرمان شيبرد" لدي الأسرة الرئاسية، السبت في منزل العائلة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وتدهورت حالة "تشامب" الصحية على مدى شهور قبل أن ينفق عن عمر 13 عاما.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن بايدن وقرينته جيل قولهما في بيان: "نحن نحب كلبنا اللطيف، وسنفتقده دائمًا".

وتابعا: "لقد رافقنا في أكثر أيامنا سعادة وأكثرها حزنا، كان يشعر بكل أحاسيسنا وعواطفنا غير المنطوقة".

ونفق تشامب بعد أسابيع فقط من إعلان عائلة أوباما عن نفوق كلبهم الأليف بو.