صور.. تكريم الممرضة المثالية في التأمين الصحي بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

كرمت الدكتور هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور أحمد رمضان أخصائي القلب بالتأمين الصحى المرضة سعاد حسنى بقسم القلب لفوزها بلقب الممرضة المثالية على مستوى فروع التأمين الصحي بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هبة عاطف، إن المرضة سعاد حسنى تتعامل مع المرضى بحب شديد وتعتبر المرضى المترديين على قسم القلب كأنهم آباء وأمهات وإخوة لها وتعمل على راحتهم فى سرعة إجراء الكشف الطبي عليهم وتسهيل إجراءات عمليات القلب المفتوح وتركيب الدعامات والقسطرة المرضى.

وقالت سعاد حسنى إن فوزها بالمرضة المثالية على مستوى التأمين الصحى بالفيوم يزيد من مسؤلياتها تجاه مرضى القلب.