إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _ حسام الدين أحمد:

أصيب شخصان بأعيرة خرطوش إثر مشاجرة بالأسلحة بالقطاع الريفي شمال محافظة السويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفى الأميري وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بقرية أبو حسين بدائرة قسم شرطة الجناين يفيد وقوع مشاجرة الأسلحة النارية، خلفت ورائها مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من قسم الجناين لموقع البلاغ، وألقت القبض على العناصر المشاركة طرفي المشاجرة، بينما وجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي مدير المرافق 3 سيارات لمكان المشاجرة بالقرية، إذ جرى نقل اثنين أصيبا بطلق ناري.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام، إن قسم الطوارئ استقبل "م.ف" 34 عاما مصاب بطلق خرطوش بالبطن واليد اليمني، ووالده "ف.ج" 58 عاما مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات.