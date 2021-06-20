أمريكا: إيران حرمت شعبها من انتخابات نزيهة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية قائلة: «نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة». وأكدت أنها ستواصل عملية التفاوض على الملف النووي مع إيران رغم نتائج الانتخابات.



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