الميليشيات تزوّر 150 ألف شهادة ثانوية عامة

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بصنعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية منحت 150 ألف شخص شهادة الثانوية العامة، خلال السنوات الماضية، دون أن يجروا امتحانات نيل هذه الشهادة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لوكالة «2 ديسمبر» اليمنية إن الميليشيات من خلال سيطرتها على وزارة التربية في العاصمة، منحت شهادات مزورة لنحو 150 ألفاً من الموالين لها. وأوضح أن معظم تلك الشهادات منحت لمن يقاتلون معها في الجبهات، ولأبناء مشرفيها، غالبيتهم لا يحملون شهادة الصف الأول ولا الثاني ثانوي.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي عندما تقوم بتجنيد المراهقين وتستقطبهم من المدارس تغريهم بمنحهم شهادة الثانوية العامة، دون دخول الامتحانات، مقابل تواجدهم للقتال في صفوفها بالجبهات.

وعملت الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على الدولة اليمنية، على إحياء التخلف والجهل، وممارسة سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، ووضع عديد من التحديات والمعوقات أمام العملية التعليمية.

ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي أعاقت البلاد 20 عاماً من حيث التنمية والوصول إلى التعليم. ويواجه قطاع التعليم في البلاد عدداً من التحديات والمعوقات الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي الطائفية على الدولة، وامتناعها عن دفع رواتب المعلمين، ما أثر بشدة على حوالي 64% من إجمالي المدارس و79% من إجمالي الطلاب في البلاد.

ويشير تقرير التنمية البشرية إلى أن اليمن كان قد قطع مراحل متقدمة في القضاء على الجهل، وأحرز تقدماً في التعليم، وبلغ إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية 100 في المائة عام 2013.

وإلى جانب استهداف ميليشيات الحوثي للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، أغلقت أكثر من 2500 مدرسة، وحرمت مئات آلاف الطلاب من الدراسة، بهدف سحبهم إلى الجبهات.